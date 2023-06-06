Украина пыталась устроить теракт в России с использованием "грязной бомбы"

Военная разведка Украины готовила в России теракты, в том числе с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

"В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы", — указывается в сообщении.

По данным ФСБ, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсии создал третью службу указанного ведомства. В её состав была включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп в РФ средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Указывается, что координировала использование легкомоторной авиации войсковая часть № 3449, которая условно называется "Легион" и входит в состав ГУР Минобороны Украины. В её обязанности входила разработка плана по доставке и закладке "грязных бомб", оборудованных таймерами отсрочки, для "одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей". С начала 2023 года данное подразделение спланировало и осуществило пять боевых вылетов в РФ. В ходе них были повреждены объекты топливно-энергетического комплекса в российских районах, граничащих с Украиной. В результате ФСБ задержала двоих пилотов, они дали признательные показания о совершённых и планируемых ведомством террористических актах.