ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали мужчину, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Впоследствии он намеревался участвовать в спецоперации на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, путём личного участия в вооружённом конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", ему грозит до восьми лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей. Обвиняемый уже полностью признал свою вину.