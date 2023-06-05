ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины
Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали мужчину, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Впоследствии он намеревался участвовать в спецоперации на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Нижегородец инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, путём личного участия в вооружённом конфликте между РФ и Украиной на стороне последней", — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", ему грозит до восьми лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей. Обвиняемый уже полностью признал свою вину.
Ранее Лайф сообщал, что под Белгородом задержали 17-летнего подростка, координировавшего атаки украинской ДРГ. В телефоне парня, в частности, были обнаружены координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских.
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