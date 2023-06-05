Под Белгородом задержали подростка, координировавшего атаки украинской ДРГ

В Белгородской области задержали 17-летнего парня, который мог координировать атаки украинских диверсантов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

Подростка остановили на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Пограничники нашли в телефоне парня координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских. Вместе с тем были обнаружены и чаты с кураторами из Вооружённых сил Украины. Теперь с подростком работают военные РФ.