Под Белгородом задержали подростка, координировавшего атаки украинской ДРГ
В Белгородской области задержали 17-летнего парня, который мог координировать атаки украинских диверсантов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Подростка остановили на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Пограничники нашли в телефоне парня координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских. Вместе с тем были обнаружены и чаты с кураторами из Вооружённых сил Украины. Теперь с подростком работают военные РФ.
Напомним, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. Российским бойцам удалось уничтожить более 70 боевиков и их технику, а также захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, погиб один человек. А 4 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что военные и пограничники пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область.
ТАСС / Андрей Рубцов