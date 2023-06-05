У пособников телефонных мошенников с Украины нашли в Москве тысячи сим-карт

Правоохранительные органы задержали пятерых жителей Московского региона по подозрению в причастности к телефонным мошенничествам, которые были организованы с территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

По её словам, по указанию с Украины российские "партнёры" покупали GSM-шлюзы и активировали сим-карты, благодаря чему злоумышленники меняли номер звонившего из-за границы мошенника на российский. Аферисты представлялись полицейскими или сотрудниками банков и убеждали граждан переводить им деньги якобы на безопасный счёт. Подозреваемым уже предъявили обвинения в преступлениях, предусмотренных статьёй 159 УК РФ ("Мошенничество").

"В рамках сопровождения уголовных дел о мошенничестве в четырёх квартирах в городах Москве, Дмитрове и Красногорске проведены обыски. Изъято более десяти тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютерная техника и другое оборудование", — приводит сайт "МВД Медиа" слова Волк.