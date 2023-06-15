Житель Брянской области готовил теракт и собирал данные о российских силовиках
ФСБ задержала жителя Брянской области за подготовку теракта
Жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах, сообщили в региональном управлении ФСБ. Сотрудники ведомства взяли его с поличным в процессе приготовления к преступлению.
"На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф писал о задержании сотрудниками ФСБ двух бывших работников одного из оборонных предприятий. Они готовили взрывы на объектах транспортной инфраструктуры, а также передавали украинским спецслужбам техническую документацию и образцы изделий военного назначения.
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