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19 июня, 05:51

ФСБ предотвратила теракты в отношении руководства Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракты, которые военная разведка Украины готовила в отношении руководителей Запорожской области. По делу задержана подозреваемая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В ФСБ добавили, что российские контрразведчики установили сотрудника украинских спецслужб, который руководил завербованными Киевом жителями Запорожской области. Также был задержан пособник, установлен исполнитель, изъяты средства, с помощью которых планировалось совершить преступления, и определены каналы агентурной связи.

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По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР. Мужчина действовал под псевдонимом Сорок Первый. На территории республики он находился с 2018 года, где собирал и передавал украинской разведке информацию о сотрудниках ФСБ с целью последующих террористических актов.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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