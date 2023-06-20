ФСБ задержала в Нальчике украинца, подозреваемого в шпионаже

ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Он собрал и передал иностранным спецслужбам сведения военного характера.

"Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции", — говорится в опубликованном сообщении.

Следственные органы ФСБ возбудили против 44-летнего приезжего уголовное дело по статье "Шпионаж", по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.