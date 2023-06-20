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20 июня, 07:09

ФСБ задержала в Нальчике украинца, подозреваемого в шпионаже

ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Он собрал и передал иностранным спецслужбам сведения военного характера.

"Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции", говорится в опубликованном сообщении.

Следственные органы ФСБ возбудили против 44-летнего приезжего уголовное дело по статье "Шпионаж", по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники ведомства установили личности руководителей завербованных жителей региона, исполнителя диверсий и изъяли средства, с помощью которых планировалось совершить преступления. ФСБ показывала кадры с задержанными, на которых они подробно описывают свои деяния.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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