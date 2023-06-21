Россиянин переводил деньги ВСУ через криптовалюту и теперь сядет в тюрьму
ФСБ задержала жителя Хабаровского края за госизмену в виде спонсирования ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края за государственную измену в виде финансирования ВСУ криптовалютой, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Он перевёл деньги соответствующим фондам через третьи лица.
"Задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования", — рассказали там.
Ранее ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Незалежной. Мужчина собрал и передал иностранной спецслужбе сведения военного характера. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
ЦОС ФСБ РФ / ТАСС