Регион

Уведомления отключены

21 июня, 07:12

Россиянин переводил деньги ВСУ через криптовалюту и теперь сядет в тюрьму

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за госизмену в виде спонсирования ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края за государственную измену в виде финансирования ВСУ криптовалютой, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Он перевёл деньги соответствующим фондам через третьи лица.

"Задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования", рассказали там.

Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины

Жителя Петербурга уличили в желании примкнуть к спецслужбам Украины

Ранее ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Незалежной. Мужчина собрал и передал иностранной спецслужбе сведения военного характера. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров