Россиянин переводил деньги ВСУ через криптовалюту и теперь сядет в тюрьму

Сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края за государственную измену в виде финансирования ВСУ криптовалютой, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Он перевёл деньги соответствующим фондам через третьи лица.

"Задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования", — рассказали там.