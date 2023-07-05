Серия взрывов прозвучала в Бердянске
Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области около 16:30 в среду, 5 июля. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации. По предварительным данным, сработала система ПВО.
"Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", — сказано в сообщении.
Напомним, что накануне система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал. А 1 июля в Мелитополе Запорожской области тоже раздался звук взрыва. Как сообщают местные власти, сработала система противовоздушной обороны.
ТАСС / Николай Тришин