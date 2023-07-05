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5 июля, 14:06

Серия взрывов прозвучала в Бердянске

Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области около 16:30 в среду, 5 июля. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации. По предварительным данным, сработала система ПВО.

"Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", — сказано в сообщении.

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Напомним, что накануне система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал. А 1 июля в Мелитополе Запорожской области тоже раздался звук взрыва. Как сообщают местные власти, сработала система противовоздушной обороны.

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ТАСС / Николай Тришин

Марина Калегина
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