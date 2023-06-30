Регион

Уведомления отключены

30 июня, 07:47

Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли город Бердянск Запорожской области, предварительно, дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Последствия атаки ВСУ города Бердянск. Видео t.me / vrogov

"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что российские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку украинских военных.

Система ПВО сбила беспилотник над посёлком в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над посёлком в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Бердянске утром 30 июня произошла серия взрывов. Была информация, что сработала система ПВО.

Обложка ©

t.me / vrogov

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров