Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли город Бердянск Запорожской области, предварительно, дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Последствия атаки ВСУ города Бердянск. Видео t.me / vrogov

"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что российские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку украинских военных.