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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 07:47
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Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли город Бердянск Запорожской области, предварительно, дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Последствия атаки ВСУ города Бердянск. Видео t.me / vrogov

"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что российские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку украинских военных.

Система ПВО сбила беспилотник над посёлком в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник над посёлком в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Бердянске утром 30 июня произошла серия взрывов. Была информация, что сработала система ПВО.

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t.me / vrogov

Иван Косицын
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