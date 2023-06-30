Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли город Бердянск Запорожской области, предварительно, дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Последствия атаки ВСУ города Бердянск. Видео t.me / vrogov
"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", — написал он в телеграм-канале.
Рогов уточнил, что российские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку украинских военных.
Ранее сообщалось, что в Бердянске утром 30 июня произошла серия взрывов. Была информация, что сработала система ПВО.
t.me / vrogov