В Бердянске прогремели взрывы, сработала система ПВО

В Бердянске Запорожской области утром 30 июня произошла серия взрывов. Предварительно, сработала российская система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах.

"В 8:00 в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ", — сказал представитель оперативных служб.

Другие подробности инцидента пока уточняются.

Более 10 дронов ВСУ не смогли преодолеть российскую ПВО

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сработала над окраиной посёлка Маслова Пристань Белгородской области, был сбит беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.