В Бердянске прогремели взрывы, сработала система ПВО
В Бердянске Запорожской области утром 30 июня произошла серия взрывов. Предварительно, сработала российская система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В 8:00 в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ", — сказал представитель оперативных служб.
Другие подробности инцидента пока уточняются.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО сработала над окраиной посёлка Маслова Пристань Белгородской области, был сбит беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.
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ТАСС / Николай Тришин