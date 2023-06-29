Более 10 дронов ВСУ не смогли преодолеть российскую ПВО
Силы ПВО России перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM и сбили 11 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 украинских беспилотников, а также перехватили два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и ракету HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами ПВО в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", — сказал он в ходе брифинга.
Как уточнил Конашенков, 11 украинских БПЛА были в районах населённых пунктов Ивановка (Харьковская область), Володино, Евгеновка и Голиково (ЛНР), а также Новая Збурьевка (Херсонская область).
Ранее сообщалось, что десятки бойцов ВСУ и склад боеприпасов были уничтожены на Херсонском направлении. Кроме того, по данным Минобороны, там же противник потерял шесть автомобилей и гаубицу "Мста-Б".
Vk / Минобороны России