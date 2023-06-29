Десятки бойцов ВСУ и склад боеприпасов уничтожены в Херсонской области
Минобороны РФ: Уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады теробороны ВСУ
В Херсонской области в ходе спецоперации российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", — сказал он в ходе брифинга.
В общей сложности, как отметил Конашенков, на Херсонском направлении за сутки было уничтожено до 40 бойцов ВСУ, также противник потерял шесть автомобилей и гаубицу "Мста-Б".
Ранее стало известно, что российские военные потопили шесть лодок с 30 бойцами ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области. Как отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо, ситуация на этом участке находится под контролем, наши войска "твёрдо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи".
VК / Минобороны России