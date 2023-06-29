Десятки бойцов ВСУ и склад боеприпасов уничтожены в Херсонской области

В Херсонской области в ходе спецоперации российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", — сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности, как отметил Конашенков, на Херсонском направлении за сутки было уничтожено до 40 бойцов ВСУ, также противник потерял шесть автомобилей и гаубицу "Мста-Б".