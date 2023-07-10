Раскрыты подробности неудачной атаки Киева на Крым, Ростовскую и Калужскую области
МО: Киев 9 июля пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям
В воскресенье, 9 июля, Киев безуспешно попытался атаковать Крым, Калужскую и Ростовскую области зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Об этом сообщили в Министерстве обороны России со ссылкой на доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова главе Генштаба Валерию Герасимову.
"9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей", — заявили в ведомстве.
Силами ПВО были уничтожены две украинские ракеты С-200, ещё две были отклонены средствами РЭБ, доложил Афзалов. Жертв и разрушений нет.
Герасимов поставил задачу выявить места хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение.
Напомним, ранее в Ростовской области силы ПВО сбили украинскую ракету. Лайф публиковал фото с её обломками. Ещё одну ракету сбили в Крыму на подлёте в Керчи. Третью попытку атаки пресекли в Брянской области.
ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников