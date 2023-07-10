Раскрыты подробности неудачной атаки Киева на Крым, Ростовскую и Калужскую области

В воскресенье, 9 июля, Киев безуспешно попытался атаковать Крым, Калужскую и Ростовскую области зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Об этом сообщили в Министерстве обороны России со ссылкой на доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова главе Генштаба Валерию Герасимову.

"9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей", — заявили в ведомстве.

Силами ПВО были уничтожены две украинские ракеты С-200, ещё две были отклонены средствами РЭБ, доложил Афзалов. Жертв и разрушений нет.