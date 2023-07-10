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10 июля, 05:52

Раскрыты подробности неудачной атаки Киева на Крым, Ростовскую и Калужскую области

МО: Киев 9 июля пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям

В воскресенье, 9 июля, Киев безуспешно попытался атаковать Крым, Калужскую и Ростовскую области зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Об этом сообщили в Министерстве обороны России со ссылкой на доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова главе Генштаба Валерию Герасимову.

"9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей", — заявили в ведомстве.

Силами ПВО были уничтожены две украинские ракеты С-200, ещё две были отклонены средствами РЭБ, доложил Афзалов. Жертв и разрушений нет.

Герасимов поставил задачу выявить места хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение.

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Напомним, ранее в Ростовской области силы ПВО сбили украинскую ракету. Лайф публиковал фото с её обломками. Ещё одну ракету сбили в Крыму на подлёте в Керчи. Третью попытку атаки пресекли в Брянской области.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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