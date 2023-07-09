В Брянской области силы ПВО сбили две украинские ракеты

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня силами ПВО Вооружённых сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в посёлке Бытошь", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Богомаза.