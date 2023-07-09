В Брянской области силы ПВО сбили две украинские ракеты
Губернатор Богомаз: В Брянской области силы ПВО сбили две ракеты ВСУ
В Брянской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня силами ПВО Вооружённых сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в посёлке Бытошь", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Богомаза.
В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор Брянской области.
Ранее сегодня российские системы ПВО сбили украинскую ракету в Ростовской области. Пострадавших нет. Лайф показывал фото обломков уничтоженного объекта. Также крылатую украинскую ракету перехватили в Крыму на подлёте к Керчи.
ТАСС / Тришин Николай