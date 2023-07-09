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9 июля, 12:44

Несколько домов повреждены от осколков сбитой в Ростовской области ракеты

Губернатор Ростовской области Голубев: Части сбитой ракеты упали на домовладения

Фрагменты сбитой сегодня в Ростовской области украинской ракеты повредили несколько домовладений в городе Донецке, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

  • Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
    Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
  • Домовладение, в которое попали осколки сбитой в Ростовской области ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
    Домовладение, в которое попали осколки сбитой в Ростовской области ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
  • Домовладение, в которое попали осколки сбитой в Ростовской области ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
    Домовладение, в которое попали осколки сбитой в Ростовской области ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев

Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев

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"Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих посёлках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на улице Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на улице Флотской, 8", написал он в своём телеграм-канале.

  • Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
    Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
  • Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
    Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
  • Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев
    Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев

Фрагменты сбитой в Ростовской области украинской ракеты. Фото © Telegram / Василий Голубев

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Голубев добавил, что восстановительные работы пройдут в понедельник. Пострадавших в результате инцидента нет.

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи

Крылатая ракета сбита на подлёте к Керчи

Напомним, сегодня российские системы ПВО сбили в Ростовской области украинскую ракету. Пострадавших нет. Лайф показывал фото обломков уничтоженного объекта.

Обложка ©

Telegram / Василий Голубев

Матвей Константинов
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