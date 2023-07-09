Несколько домов повреждены от осколков сбитой в Ростовской области ракеты
Губернатор Ростовской области Голубев: Части сбитой ракеты упали на домовладения
Фрагменты сбитой сегодня в Ростовской области украинской ракеты повредили несколько домовладений в городе Донецке, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих посёлках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на улице Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на улице Флотской, 8", — написал он в своём телеграм-канале.
Голубев добавил, что восстановительные работы пройдут в понедельник. Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, сегодня российские системы ПВО сбили в Ростовской области украинскую ракету. Пострадавших нет. Лайф показывал фото обломков уничтоженного объекта.
Telegram / Василий Голубев