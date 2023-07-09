ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 16:53
19672

Десногорскую АЭС и аэродром под Калугой сочли мишенями сбитых под Брянском ракет ВСУ

Mash: ВСУ пытались обстрелять Десногорскую АЭС и военный аэродром под Калугой

Вооружённые силы Украины выпустили несколько снарядов Storm Shadow в сторону Десногорской атомной электростанции в Смоленской области и военного аэродрома под Калугой. Ни одна не достигла цели. Речь идёт про две ракеты, которые российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области.

ВСУ попытались обстрелять ракетами Storm Shadow атомную станцию под Смоленском и аэродром под Калугой. Видео © t.me / Mash

По данным Mash, оба снаряда уничтожены в небе над посёлком Бытошь около двух часов дня. Первая упала в поле, вторая рухнула на территорию пилорамы. Судя по обломкам, которые сейчас находят на месте, это были именно британские боеприпасы. Если принадлежность снарядов подтвердится, то сегодняшняя атака станет первой зафиксированной попыткой применить натовские ракеты для удара по российскому тылу, чего Киев гарантировал не делать.

В Крыму в поле нашли обломки сбитого беспилотника
В Крыму в поле нашли обломки сбитого беспилотника

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что силами ПВО в регионе были сбиты две украинские ракеты. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

BannerImage

t.me / Mash

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Смоленская область
  • Калужская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar