Десногорскую АЭС и аэродром под Калугой сочли мишенями сбитых под Брянском ракет ВСУ
Mash: ВСУ пытались обстрелять Десногорскую АЭС и военный аэродром под Калугой
Вооружённые силы Украины выпустили несколько снарядов Storm Shadow в сторону Десногорской атомной электростанции в Смоленской области и военного аэродрома под Калугой. Ни одна не достигла цели. Речь идёт про две ракеты, которые российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области.
ВСУ попытались обстрелять ракетами Storm Shadow атомную станцию под Смоленском и аэродром под Калугой. Видео © t.me / Mash
По данным Mash, оба снаряда уничтожены в небе над посёлком Бытошь около двух часов дня. Первая упала в поле, вторая рухнула на территорию пилорамы. Судя по обломкам, которые сейчас находят на месте, это были именно британские боеприпасы. Если принадлежность снарядов подтвердится, то сегодняшняя атака станет первой зафиксированной попыткой применить натовские ракеты для удара по российскому тылу, чего Киев гарантировал не делать.
Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что силами ПВО в регионе были сбиты две украинские ракеты. В результате инцидента пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
t.me / Mash