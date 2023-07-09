Десногорскую АЭС и аэродром под Калугой сочли мишенями сбитых под Брянском ракет ВСУ

Вооружённые силы Украины выпустили несколько снарядов Storm Shadow в сторону Десногорской атомной электростанции в Смоленской области и военного аэродрома под Калугой. Ни одна не достигла цели. Речь идёт про две ракеты, которые российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области.

По данным Mash, оба снаряда уничтожены в небе над посёлком Бытошь около двух часов дня. Первая упала в поле, вторая рухнула на территорию пилорамы. Судя по обломкам, которые сейчас находят на месте, это были именно британские боеприпасы. Если принадлежность снарядов подтвердится, то сегодняшняя атака станет первой зафиксированной попыткой применить натовские ракеты для удара по российскому тылу, чего Киев гарантировал не делать.