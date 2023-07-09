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9 июля, 13:32

В Крыму в поле нашли обломки сбитого беспилотника

SHOT: В Крыму нашли обломки сбитого беспилотника в поле у села Ветрянка

Около села Ветрянка Раздольненского района Республики Крым нашли обломки сбитого украинского дрона. По данным телеграм-канала SHOT, это произошло накануне, 8 июля, во время проведения в поле сельскохозяйственных работ.

Беспилотник оказался самолётного типа, его обломки разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Пострадавших и разрушений нет.

Система ПВО сбила два беспилотника на подлёте к Воронежу

Система ПВО сбила два беспилотника на подлёте к Воронежу

Ранее сегодня российские силы ПВО сбили украинскую ракету на подлёте к Керчи. Повреждений и пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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ТАСС / Тришин Николай

Матвей Константинов
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