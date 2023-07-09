В Крыму в поле нашли обломки сбитого беспилотника

Около села Ветрянка Раздольненского района Республики Крым нашли обломки сбитого украинского дрона. По данным телеграм-канала SHOT, это произошло накануне, 8 июля, во время проведения в поле сельскохозяйственных работ.

Беспилотник оказался самолётного типа, его обломки разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Пострадавших и разрушений нет.