В Крыму в поле нашли обломки сбитого беспилотника
SHOT: В Крыму нашли обломки сбитого беспилотника в поле у села Ветрянка
Около села Ветрянка Раздольненского района Республики Крым нашли обломки сбитого украинского дрона. По данным телеграм-канала SHOT, это произошло накануне, 8 июля, во время проведения в поле сельскохозяйственных работ.
Беспилотник оказался самолётного типа, его обломки разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее сегодня российские силы ПВО сбили украинскую ракету на подлёте к Керчи. Повреждений и пострадавших в результате происшествия нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
ТАСС / Тришин Николай