Система ПВО сбила два беспилотника на подлёте к Воронежу

Два беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Воронежу. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате инцидента никто не пострадал.

"Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. <…> Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, никто из местных жителей в результате происшествия не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.