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7 июля, 21:27

Система ПВО сбила два беспилотника на подлёте к Воронежу

Губернатор Гусев: На подлёте к Воронежу системой ПВО уничтожены два беспилотника

Два беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Воронежу. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате инцидента никто не пострадал.

"Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. <…> Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, никто из местных жителей в результате происшествия не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Ранее система ПВО сработала над Белгородом. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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