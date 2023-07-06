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6 июля, 16:01

Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели на подлёте к городу

Губернатор Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО, пострадавших нет

<p>Над Белгородом сработала система ПВО. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/belgorod01/38593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белгород № 1</a></p>

Над Белгородом сработала система ПВО. Обложка © Telegram / Белгород № 1

Над Белгородом сработала система ПВО, в результате сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Местные жители поделились в соцсетях фото и сообщили о громких звуках.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы уже на месте, производятся подворовые обходы.

Гладков анонсировал выдачу оружия части отрядов территориальной обороны

Гладков анонсировал выдачу оружия части отрядов территориальной обороны

Ранее украинские войска обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области. При атаке пострадал один человек, который впоследствии умер.

Никита Осипов
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