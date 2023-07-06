Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели на подлёте к городу

Над Белгородом сработала система ПВО, в результате сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Местные жители поделились в соцсетях фото и сообщили о громких звуках.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы уже на месте, производятся подворовые обходы.