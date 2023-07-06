Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты воздушные цели на подлёте к городу
Губернатор Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО, пострадавших нет
Над Белгородом сработала система ПВО. Обложка © Telegram / Белгород № 1
Над Белгородом сработала система ПВО, в результате сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Местные жители поделились в соцсетях фото и сообщили о громких звуках.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", — написал Гладков в телеграм-канале.
Он добавил, что оперативные и аварийные службы уже на месте, производятся подворовые обходы.
Ранее украинские войска обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области. При атаке пострадал один человек, который впоследствии умер.