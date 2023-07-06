Один человек погиб при обстреле ВСУ села Новопетровка в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что при атаке ВСУ пострадал один человек, который впоследствии умер.

"У мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжёлое", — написал глава региона в телеграм-канале.