Один человек погиб при обстреле ВСУ села Новопетровка в Белгородской области
Губернатор Гладков: Мужчина погиб при обстреле белгородского села Новопетровка
Украинские войска обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что при атаке ВСУ пострадал один человек, который впоследствии умер.
"У мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжёлое", — написал глава региона в телеграм-канале.
Чуть позже Гладков сообщил, что пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. При обстреле пострадала женщина.
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