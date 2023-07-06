Гладков анонсировал выдачу оружия части отрядов территориальной обороны

Батальонам теробороны в Белгородской области, которые находятся вдоль границы с Украиной, выдадут оружие. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии на странице "ВКонтакте".

По его словам, на протяжении шести месяцев бойцы территориальной обороны проходили обучение. Их также обеспечили необходимым обмундированием и снаряжением. Гладков подчеркнул, что, кроме этого, удалось решить вопрос и с оружием.

"Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены", — пообещал Гладков.

Он также уточнил, что в данном случае речь идёт о втором батальоне теробороны численностью в три тысячи человек, который начинает формирование. По словам Гладкова, вопрос о необходимости вооружить его членов прорабатывался с главой государства, а также силовыми ведомствами.