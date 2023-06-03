Лайф показывает, как бойцы теробороны Белгородской области тренируются штурмовать здания

Сообщается, что в ряды добровольцев записывается всё больше людей. Это связано с постоянными обстрелами области ВСУ и неоднократными попытками диверсионно-разведывательных групп пересечь границу.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о количестве принятых в армию за 2023 год добровольцев и контрактников. Зампред Совбеза заявил, что их количество достигло 117 тысяч 400 человек.