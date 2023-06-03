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Регион
Опубликовано 3 июня 2023, 16:44

Лайф показывает, как бойцы теробороны Белгородской области тренируются штурмовать здания

Лайф показал, как тренируются бойцы территориальной обороны Белгородской области

Появилась видеозапись подготовки бойцов территориальной обороны Белгородской области. На ней запечатлена тренировка штурма здания, которое занял противник. Видео опубликовал канал SHOT.

Тренировка бойцов территориальной обороны Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что в ряды добровольцев записывается всё больше людей. Это связано с постоянными обстрелами области ВСУ и неоднократными попытками диверсионно-разведывательных групп пересечь границу.

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Ранее Дмитрий Медведев рассказал о количестве принятых в армию за 2023 год добровольцев и контрактников. Зампред Совбеза заявил, что их количество достигло 117 тысяч 400 человек.

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Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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