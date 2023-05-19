Раскрыто число принятых в армию с начала года контрактников и добровольцев

С начала 2023 года в Вооружённые силы России приняли на службу свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С 1 января по 19 мая в ряды ВС приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек", — сказал Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

Он добавил, что из этой цифры власти России "и будут исходить в ходе дальнейшей работы".