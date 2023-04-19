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Опубликовано 19 апреля 2023, 16:02
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Добровольцев, заключивших контракт с ВС РФ, обязали проходить дактилоскопию

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона об обязательном прохождении дактилоскопии определённой категорией россиян. Инициативу предложили главы комитетов Госдумы по безопасности и обороне Василий Пискарёв и Андрей Картаполов.

Поправки будут внесены в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ". Согласно пояснительной записке, документ обяжет проходить дактилоскопию граждан, которые заключили контракт о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами России.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Евгения Колесникова
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