Добровольцев, заключивших контракт с ВС РФ, обязали проходить дактилоскопию
Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона об обязательном прохождении дактилоскопии определённой категорией россиян. Инициативу предложили главы комитетов Госдумы по безопасности и обороне Василий Пискарёв и Андрей Картаполов.
Поправки будут внесены в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ". Согласно пояснительной записке, документ обяжет проходить дактилоскопию граждан, которые заключили контракт о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами России.
Ранее Госдума предоставила кредитные каникулы созаёмщикам мобилизованных граждан. В случае гибели участника СВО или признания его инвалидом первой группы кредит будет списан с его родителей, если созаёмщиками выступали именно они.
ТАСС / Валентин Спринчак