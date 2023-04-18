Госдума ужесточила уголовное наказание за диверсии и терроризм

Депутаты Госдумы на заседании во вторник проголосовали за поправки, ужесточающие уголовную ответственность за диверсии и терроризм.

Если сейчас за диверсии предусмотрен максимальный срок до 15 лет лишения свободы, то после принятия поправок речь идёт уже о 20 годах. Ответственность по статье 205 УК РФ "Террористический акт" возрастает с максимальных 15 лет до 20 лет лишения свободы. На пять лет возрастают сроки и за участие в террористических сообществах, а за содействие террористической деятельности вместо минимальных пяти лет тюрьмы вводятся семилетние сроки.

Увеличение порога наказания также предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, указано в законопроекте.