Появилось видео задержания диванного вербовщика ВСУ под Ярославлем

Сотрудники Управления ФСБ России по Ярославской области задержали жителя города Гаврилов-Ям за призывы совершать диверсии против Российской армии и спонсировать ВСУ. Вербовкой он занимался через Интернет.

Задержание жителя города Гаврилов-Ям. Фото © Управление ФСБ России по Ярославской области

"Обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая Вооружённые силы и политический курс Украины, размещал в соцсетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении ВС России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей", — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".