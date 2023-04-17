КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 16:15

Появилось видео задержания диванного вербовщика ВСУ под Ярославлем

ФСБ задержала жителя Ярославской области за призывы к диверсиям против ВС России

<p>Задержание жителя города Гаврилов-Ям. Фото © Управление ФСБ России по Ярославской области</p>

Задержание жителя города Гаврилов-Ям. Фото © Управление ФСБ России по Ярославской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Ярославской области задержали жителя города Гаврилов-Ям за призывы совершать диверсии против Российской армии и спонсировать ВСУ. Вербовкой он занимался через Интернет.

Задержание жителя города Гаврилов-Ям. Фото © Управление ФСБ России по Ярославской области

"Обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая Вооружённые силы и политический курс Украины, размещал в соцсетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении ВС России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей", — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Сахалина, который планировал выехать на Украину и вступить там в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России.

Андрей Бражников
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