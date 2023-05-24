Исполняющий обязанности главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев объявил о своём уходе на СВО. По его словам, это решение было принято "исходя из личных принципов".

И.о. главы Минздрава Коми объявил об уходе на СВО. Видео © VK / Минздрав Республики Коми

"Это решение я принял, основываясь на личных убеждениях, жизненных принципах и чётком понимании того, что по-другому я поступить не могу. Я принял решение участвовать в СВО", — заявил он.

Чиновник отметил, что уже несколько раз совершал рабочие поездки в ЛНР, а его многолетний врачебный опыт, несомненно, "будет необходим и востребован на передовой". Напомним, на своём посту Дягилев находится с 19 апреля 2021 года. До этого он работал травматологом в больницах Москвы.