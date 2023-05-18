Белгородский чиновник решил отправиться добровольцем на спецоперацию
Белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Шопин отправится добровольцем на СВО
Заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин отправится добровольцем в зону СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин отправится добровольцем в зону СВО. Видео © t.me / vvgladkov
"Утром принесли документ. Заявление. На увольнение по собственному желанию. Замминистра. Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО", — отметил глава области.
В текущем году Шопину исполняется 39 лет, из них 13 лет — в погонах, подчеркнул Гладков. По его словам, Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошёл в Чечне.
Ранее секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак призвал внедрить социальный паспорт участника спецоперации по всей России.
t.me / vvgladkov