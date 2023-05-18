Белгородский чиновник решил отправиться добровольцем на спецоперацию

Заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин отправится добровольцем в зону СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В текущем году Шопину исполняется 39 лет, из них 13 лет — в погонах, подчеркнул Гладков. По его словам, Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошёл в Чечне.