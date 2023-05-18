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18 мая, 10:29

Белгородский чиновник решил отправиться добровольцем на спецоперацию

Белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Шопин отправится добровольцем на СВО

Заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин отправится добровольцем в зону СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин отправится добровольцем в зону СВО. Видео © t.me / vvgladkov

"Утром принесли документ. Заявление. На увольнение по собственному желанию. Замминистра. Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО", — отметил глава области.

В текущем году Шопину исполняется 39 лет, из них 13 лет — в погонах, подчеркнул Гладков. По его словам, Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошёл в Чечне.

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Обложка ©

t.me / vvgladkov

Иван Косицын
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