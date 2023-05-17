Бойцу ММА Владимиру Минееву дали увольнение из зоны СВО из-за рождения дочери

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, что ему разрешили увольнение из зоны СВО ввиду скорого рождения у него дочери.

"Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждём появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину", — поделился радостью боец в Telegram-канале.