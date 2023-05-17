ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 16:57
7815

Бойцу ММА Владимиру Минееву дали увольнение из зоны СВО из-за рождения дочери

Обложка © Telegram / mineevmma

Обложка © Telegram / mineevmma

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, что ему разрешили увольнение из зоны СВО ввиду скорого рождения у него дочери.

"Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждём появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину", поделился радостью боец в Telegram-канале.

Боец ММА Минеев обратился к россиянам из зоны СВО ввиду подрыва военкора Татарского
Боец ММА Минеев обратился к россиянам из зоны СВО ввиду подрыва военкора Татарского

Владимир Минеев отправился в зону СВО, получив повестку в рамках частичной мобилизации. Военкомат готов был предоставить бойцу бронь от мобилизации, однако тот всё равно принял решение подписать контракт.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Минеев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar