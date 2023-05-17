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17 мая, 16:57

Бойцу ММА Владимиру Минееву дали увольнение из зоны СВО из-за рождения дочери

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Обложка © Telegram / mineevmma

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, что ему разрешили увольнение из зоны СВО ввиду скорого рождения у него дочери.

"Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждём появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину", поделился радостью боец в Telegram-канале.

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Владимир Минеев отправился в зону СВО, получив повестку в рамках частичной мобилизации. Военкомат готов был предоставить бойцу бронь от мобилизации, однако тот всё равно принял решение подписать контракт.

Юрий Лысенко
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