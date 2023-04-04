Боец ММА Минеев обратился к россиянам из зоны СВО ввиду подрыва военкора Татарского

Российский боец ММА Владимир Минеев заявил, что Запад давно воюет против России не только на украинском фронте, но и в наших городах, и за умы россиян. Так уехавший в зону спецоперации спортсмен отреагировал на гибель военкора Владлена Татарского.

"В нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война Запада против нас идёт полным ходом — она уже здесь. Война ведётся в наших городах… И не только городах. Эта война давно ведётся не только оружием, но в первую очередь идёт в умах людей", — сказал он в видеообращении в соцсети "ВКонтакте".