Боец ММА Минеев обратился к россиянам из зоны СВО ввиду подрыва военкора Татарского
Боец ММА Минеев — о гибели Татарского: Война Запада против нас уже здесь
Российский боец ММА Владимир Минеев. Обложка © VK / Владимир Минеев
Российский боец ММА Владимир Минеев заявил, что Запад давно воюет против России не только на украинском фронте, но и в наших городах, и за умы россиян. Так уехавший в зону спецоперации спортсмен отреагировал на гибель военкора Владлена Татарского.
"В нашей стране часть населения просто не понимает, что происходит. Война Запада против нас идёт полным ходом — она уже здесь. Война ведётся в наших городах… И не только городах. Эта война давно ведётся не только оружием, но в первую очередь идёт в умах людей", — сказал он в видеообращении в соцсети "ВКонтакте".
Минеев подчеркнул, что фронт нуждается в надёжном тыле и поддержке, а не в рассуждениях и отстаивании интересов отдельных элит. "Нужно делать всё для победы и наводить порядок в стране, а не уводить себя от большой проблемы рассуждениями о внутренних конфликтах, противоречиях и агитациями в соцсетях", — сказал боец.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало почти 40 человек. Дарья Трепова подарила ему статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Затем она попыталась скрыться, но была задержана. СК квалифицирует случившееся как террористический акт. В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, что за атакой стоят спецслужбы Украины. В Госдуме предложили отменить смертную казнь в связи с убийством Татарского.