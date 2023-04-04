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Опубликовано 4 апреля 2023, 13:52
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Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в связи с убийством Татарского

В связи с терактом, в котором накануне погиб военкор Владлен Татарский, в РФ пора отменить мораторий на смертную казнь. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским (Максимом Фоминым), то, что сейчас происходит на полях СВО, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", — сказал председатель партии.

Число пострадавших при взрыве на встрече с военкором Татарским выросло до 40
Число пострадавших при взрыве на встрече с военкором Татарским выросло до 40

Военный журналист Максим Фомин, также известный как Владлен Татарский, погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе, где он проводил творческий вечер. Бомбу пронесла на мероприятие Дарья Трепова: взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления преступница попыталась скрыться, сменив образ, но была задержана. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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