Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в связи с убийством Татарского
В связи с терактом, в котором накануне погиб военкор Владлен Татарский, в РФ пора отменить мораторий на смертную казнь. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским (Максимом Фоминым), то, что сейчас происходит на полях СВО, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", — сказал председатель партии.
Военный журналист Максим Фомин, также известный как Владлен Татарский, погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе, где он проводил творческий вечер. Бомбу пронесла на мероприятие Дарья Трепова: взрывчаткой была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления преступница попыталась скрыться, сменив образ, но была задержана. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.
ТАСС / Сергей Карпухин