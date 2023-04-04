Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в связи с убийством Татарского

В связи с терактом, в котором накануне погиб военкор Владлен Татарский, в РФ пора отменить мораторий на смертную казнь. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским (Максимом Фоминым), то, что сейчас происходит на полях СВО, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", — сказал председатель партии.