Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщил глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков в телеграм-канале.
Причиной этого называется ЧП на Крымском мосту. Глава района просит жителей выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России.
О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. А в Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост.