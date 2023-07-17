Регион

Уведомления отключены

17 июля, 03:58

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщил глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков в телеграм-канале.

Причиной этого называется ЧП на Крымском мосту. Глава района просит жителей выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России.

В Крыму оценили запасы топлива и продовольствия из-за ЧП на Крымском мосту

В Крыму оценили запасы топлива и продовольствия из-за ЧП на Крымском мосту

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. А в Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

VK / Керченская паромная переправа

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров