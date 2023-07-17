В Крыму оценили запасы топлива и продовольствия из-за ЧП на Крымском мосту
Минпром: Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами
Крым обеспечен горюче-смазочными материалами, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы. Об этом заявила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян после случившегося на Крымском мосту ЧП.
"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", — пояснила Элекчян журналистам.
О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.