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17 июля, 03:40

В Крыму оценили запасы топлива и продовольствия из-за ЧП на Крымском мосту

Минпром: Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами

Крым обеспечен горюче-смазочными материалами, продовольственными и промышленными товарами, на складах есть запасы. Об этом заявила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян после случившегося на Крымском мосту ЧП.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", — пояснила Элекчян журналистам.

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов из-за ЧП на Крымском мосту

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов из-за ЧП на Крымском мосту

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.

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Юлия Коновалова
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