Минтранс призвал использовать дороги новых регионов из-за ЧП на Крымском мосту

Водители из-за ЧП на Крымскому мосту могут проехать по новым регионам России. Об этом информирует Минтранс РФ в телеграм-канале.

"В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", — говорится в сообщении.

О ЧП на Крымском мосту стало известно рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. После ЧП в Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.