В Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост в ходе ЧП

Со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна на пролётах Крымского моста, однако конструкции находятся на своих опорах. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.