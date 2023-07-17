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17 июля, 03:47
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В Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост в ходе ЧП

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролётах Крымского моста

Со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна на пролётах Крымского моста, однако конструкции находятся на своих опорах. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

В ведомстве не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается.

Очевидец снял Крымский мост сразу после ЧП

Очевидец снял Крымский мост сразу после ЧП

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.

Обложка ©

t.me / Марат Хуснуллин

Артур Лапсаков
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