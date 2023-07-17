Очевидец снял Крымский мост сразу после ЧП

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. После ЧП в Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.