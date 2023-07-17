Очевидец снял Крымский мост сразу после ЧП
SHOT опубликовал первые кадры после ЧП на Крымском мосту
Один из автомобилистов снял Крымский мост сразу после случившегося чрезвычайного происшествия. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Очевидцы слышали звук взрыва. Также в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края виден густой дым.
Первые кадры после ЧП на Крымском мосту. Видео © t.me / SHOT
О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. После ЧП в Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.
Кадр видео t.me / SHOT