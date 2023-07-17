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17 июля, 03:24
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Очевидец снял Крымский мост сразу после ЧП

SHOT опубликовал первые кадры после ЧП на Крымском мосту

Один из автомобилистов снял Крымский мост сразу после случившегося чрезвычайного происшествия. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Очевидцы слышали звук взрыва. Также в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края виден густой дым.

Первые кадры после ЧП на Крымском мосту. Видео © t.me / SHOT

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов из-за ЧП на Крымском мосту

Минтранс призвал использовать дороги новых регионов из-за ЧП на Крымском мосту

О ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент не известно. После ЧП в Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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