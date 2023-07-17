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17 июля, 04:03

Россиян призвали срочно сменить пароли от соцсетей и не повторять их

Сенатор Шейкин призвал россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных

Россиянам необходимо поменять пароли в соцсетях и не допускать их повторения. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. По его словам, это нужно сделать из-за утечки больших массивов персональных данных.

"Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

В ОП РФ не исключили введение оборотных штрафов за утечки персональных данных

В ОП РФ не исключили введение оборотных штрафов за утечки персональных данных

Шейкин отметил, что компании часто "легкомысленно относятся" к персональным данным своих пользователей, поскольку закон об оборотных штрафах за утечки до сих пор не принят. Злоумышленники, получив один раз доступ к какому-либо сервису, могут в дальнейшем подобрать логин и пароль к другим аккаунтам, например к личной почте или к программам банка, а также к "Госуслугам". Поэтому сенатор рекомендует каждый месяц менять пароли, а также применять разные комбинации для каждого аккаунта.

Ранее специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, какие файлы лучше удалить из телефона. Как отметил эксперт, люди часто хранят в смартфоне ксерокопии паспорта, фото других важных документов и даже банковских карт. Но делать этого не следует: любые важные файлы опасно хранить на технических устройствах, потому что они подвержены взломам.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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