Россиян призвали срочно сменить пароли от соцсетей и не повторять их

Россиянам необходимо поменять пароли в соцсетях и не допускать их повторения. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. По его словам, это нужно сделать из-за утечки больших массивов персональных данных.

"Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

Шейкин отметил, что компании часто "легкомысленно относятся" к персональным данным своих пользователей, поскольку закон об оборотных штрафах за утечки до сих пор не принят. Злоумышленники, получив один раз доступ к какому-либо сервису, могут в дальнейшем подобрать логин и пароль к другим аккаунтам, например к личной почте или к программам банка, а также к "Госуслугам". Поэтому сенатор рекомендует каждый месяц менять пароли, а также применять разные комбинации для каждого аккаунта.