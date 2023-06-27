Названы файлы, которые нужно стереть со своего телефона прямо сейчас

Люди часто хранят в смартфоне ксерокопии паспорта, фото других важных документов и даже банковских карт. Но IT-эксперты делать это настоятельно не рекомендуют: любые важные файлы опасно хранить на технических устройствах, потому что они подвержены взломам.

"Почти все телефоны и другие технические носители подключены к Глобальной сети, поэтому их можно взломать", — объясняет в беседе с "Вечерней Москвой" специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

По словам эксперта, мошенники обычно не охотятся прицельно за персональными данными, а получают к ним доступ вместе со всей имеющейся в гаджете информацией. Антивирусы не панацея, ваше устройство уязвимо перед взломом каждый раз, когда вы выходите с его помощью в Сеть.

Вакулин порекомендовал не хранить в смартфоне такие файлы, как: фотографии интимного характера;

банковские карты;

авиа- и ж/д билеты;

все документы, где указаны ваши персональные данные.