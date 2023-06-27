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27 июня, 15:45

Названы файлы, которые нужно стереть со своего телефона прямо сейчас

Эксперт по кибербезопасности Вакулин: В телефоне нельзя хранить авиа- и ж/д билеты

Люди часто хранят в смартфоне ксерокопии паспорта, фото других важных документов и даже банковских карт. Но IT-эксперты делать это настоятельно не рекомендуют: любые важные файлы опасно хранить на технических устройствах, потому что они подвержены взломам.

"Почти все телефоны и другие технические носители подключены к Глобальной сети, поэтому их можно взломать", объясняет в беседе с "Вечерней Москвой" специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

По словам эксперта, мошенники обычно не охотятся прицельно за персональными данными, а получают к ним доступ вместе со всей имеющейся в гаджете информацией. Антивирусы не панацея, ваше устройство уязвимо перед взломом каждый раз, когда вы выходите с его помощью в Сеть.

Вакулин порекомендовал не хранить в смартфоне такие файлы, как:

  • фотографии интимного характера;
  • банковские карты;
  • авиа- и ж/д билеты;
  • все документы, где указаны ваши персональные данные.
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Jonas Leupe / Unsplash

Марина Калегина
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