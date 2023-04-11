В ОП РФ не исключили введение оборотных штрафов за утечки персональных данных

От утечки персональной информации не застрахован ни один сотрудник, и случаи кражи данных лишь увеличиваются. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов рассказал Лайфу, как сегодня в России решается проблема утечки конфиденциальной информации.

"Прошло чуть больше трёх месяцев с начала года, а мы уже столкнулись с огромным количеством утечек, как небольших, так и значительных по масштабу. Это опасная тенденция, с которой необходимо бороться. Сейчас ценность персональных данных злоумышленники прекрасно осознают", — сказал Виноградов.

От взломов не застрахован никто — одинаково уязвимыми оказались как IT-гиганты с многолетней историей и банки, так и небольшие частные компании, подчеркнул эксперт. Российские компании, к сожалению, тоже не остались в стороне.

"Этот вопрос с утечками однозначно требует внимания и решения. Он достаточно сложен, в каждом случае нужно разбираться в первопричине. Спорных моментов очень много, и у законодателей всегда будет стоять сложная задача — обеспечить баланс между защитой персональных данных граждан и интересами компаний", — пояснил собеседник Лайфа.

Эксперт напомнил, что работа по повышению защиты персональных данных ведётся постоянно: согласно поправкам в соответствующий закон обрабатывать персональные данные нельзя без уведомления об этом Роскомнадзора.

"Предусмотрен особый порядок трансграничной передачи персональных данных. Помимо этого, прорабатывается вопрос о введении оборотных штрафов за утечки персональных данных, который позволит стимулировать компании обеспечивать защиту личной информации клиентов не "для галочки". Другими словами, безопасность будет банально выгоднее", — резюмировал Виноградов.