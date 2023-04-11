ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 17:21

В ОП РФ не исключили введение оборотных штрафов за утечки персональных данных

От утечки персональной информации не застрахован ни один сотрудник, и случаи кражи данных лишь увеличиваются. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов рассказал Лайфу, как сегодня в России решается проблема утечки конфиденциальной информации.

"Прошло чуть больше трёх месяцев с начала года, а мы уже столкнулись с огромным количеством утечек, как небольших, так и значительных по масштабу. Это опасная тенденция, с которой необходимо бороться. Сейчас ценность персональных данных злоумышленники прекрасно осознают", — сказал Виноградов.

От взломов не застрахован никто — одинаково уязвимыми оказались как IT-гиганты с многолетней историей и банки, так и небольшие частные компании, подчеркнул эксперт. Российские компании, к сожалению, тоже не остались в стороне.

"Этот вопрос с утечками однозначно требует внимания и решения. Он достаточно сложен, в каждом случае нужно разбираться в первопричине. Спорных моментов очень много, и у законодателей всегда будет стоять сложная задача — обеспечить баланс между защитой персональных данных граждан и интересами компаний", — пояснил собеседник Лайфа.

Эксперт напомнил, что работа по повышению защиты персональных данных ведётся постоянно: согласно поправкам в соответствующий закон обрабатывать персональные данные нельзя без уведомления об этом Роскомнадзора.

"Предусмотрен особый порядок трансграничной передачи персональных данных. Помимо этого, прорабатывается вопрос о введении оборотных штрафов за утечки персональных данных, который позволит стимулировать компании обеспечивать защиту личной информации клиентов не "для галочки". Другими словами, безопасность будет банально выгоднее", — резюмировал Виноградов.

Пресс-служба Минцифры не подтвердила утечки биометрических данных из НИИ "Восход"

Пресс-служба Минцифры не подтвердила утечки биометрических данных из НИИ "Восход"

Ранее в Общественной палате РФ объяснили важность создания национального VPN-сервиса. Это поможет россиянам и дальше получать доступ к заблокированной информации без ненужных рисков.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров