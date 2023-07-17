Чем опасно мистическое новолуние 17 июля в Раке, когда мужчины начнут сходить с ума

Новолуние 17 июля начнётся в 21:31 мск. Луна окажется в знаке зодиака Рак. Особенно сильной на это явление будет реакция у сильной половины человечества. Возможны приступы агрессии, раздражительности. Так что от общения с людьми лучше отказаться или хотя бы свести его к минимуму.

Чем встретит нас кошмарное новолуние 17 июля

Чем опасно новолуние 17 июля в знаке зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Луна имеет прямое влияние на жизненную энергию людей, психику и тело. Таким образом, когда она в растущем состоянии, то это может вызвать снижение иммунитета, упадок сил, обострение хронических заболеваний, перепады настроения и депрессию. Именно поэтому так важно не брать на себя слишком много, следить как за физическим состоянием, так и эмоциональным. Может случиться бессонница. 17 июля Луна перейдёт в знак зодиака Рак. Ему принадлежат натуры чувствительные и впечатлительные, поэтому эти два качества затронут каждого человека. Эмоциональное состояние станет весьма нестабильным. Оценить ситуацию объективно не получится, так что принимать судьбоносных решений в это время ни в коем случае не следует.

Как повлияет на жизнь знаков зодиака новолуние 17 июля 2023-го

Как повлияет новолуние 17 июля 2023 года на все знаки зодиака? Фото © Shutterstock

Новолуние 17 июля повлияет на каждый знак зодиака. Чья жизнь изменится к лучшему, а кому придётся столкнуться с трудностями? Овнам следует больше внимания уделить семье, дому, родным. Если вы с кем-то в ссоре, то сейчас самое время помириться. Можно заняться ремонтом, переставить вещи, что-то поменять. Тельцам станет доступна важная и ценная информация в большом количестве. Новости будут радостными и не очень. А вот начнут ли представители этого знака зодиака тревожиться, зависит исключительно от них самих. Ведь возможность найти выход из любой ситуации звёзды им предоставят. Родившиеся под знаком зодиака Близнецы должны посвятить остаток месяца своему финансовому положению. Все карты у них в руках, осталось лишь сделать шаг в верном направлении и повысить свой доход.

Так как сегодняшнее новолуние будет проходить в Раке, то этому знаку откроются немалые перспективы. Самое время начать новое и проявить активность. Однако стоит соблюдать определённую осторожность и не перепутать свои желания с чужими. Отношения с партнёром тоже подвергнутся тщательному анализу. Львов ожидают крупные внутренние перемены, которые, может, и не будут сразу заметны, зато значительно отразятся на будущем. Следите за всеми событиями, которые происходят в жизни, и контролируйте эмоции. Представители знака зодиака Дева начнут реализацию давно задуманных планов. Причём придётся выбирать между личными желаниями и коллективными. Больше общайтесь и бывайте среди людей, в следующем месяце такого желания уже не будет.

С какими судьбоносными переменами столкнутся все знаки зодиака в новолуние? Фото © Freepik

Весы весь месяц будут сильно загружены, немало энергии будет потрачено на развитие профессиональных навыков, продвижение себя и собственных услуг. Если даже вы не работаете, придётся немало постараться для реализации личных планов. Предстоит искать баланс между работой и личной жизнью. Для знака зодиака Скорпион настало благоприятное время, чтобы начать учёбу, отправиться в путешествие, совершать открытия, встретить истинную любовь. Однако и технику безопасности на дороге следует соблюдать. Стрельцов ожидает сильный стресс, в основном связанный с финансовой сферой. Возможны непредвиденные расходы. Следует пересмотреть свои инвестиции и направить их в нужное русло. Можно также заняться и своим психологическим здоровьем через тело физическое.

Представители знака зодиака Козерог столкнутся с трудностями в личной жизни. Возможны большие перемены в отношениях, масштабные изменения. Если вы знаете, на что следует сделать упор, — сейчас самое время. Водолею звёзды советуют серьёзно заняться здоровьем, отказаться от вредных привычек, взяться за себя. Стоит заняться ежедневными тренировками, перейти на правильное питание. Сил и мотивации достаточно. А вот для Рыб месяц выдастся весьма приятный. Появится шанс хорошо отдохнуть и получить максимум удовольствия. Эмоциональное состояние будет нестабильным. Многие вещи, в основном связанные с семьёй, будут задевать особенно сильно. Займитесь творчеством или найдите хобби.

Летнее новолуние 17 июля: что можно делать

Что можно делать в новолуние 17 июля 2023 года? Фото © Shutterstock

Новолуние открывает новый цикл роста ночного светила. Случится оно в понедельник, когда править также будет Луна, олицетворяющая женскую энергию и защиту. По этой причине день выдастся не самый спокойный. Утихомирить эмоции будет непросто. Чем лучше всего заняться в новолуние 17 июля? Сегодня хороший день, чтобы отдохнуть, поразмышлять над своей жизнью, непринуждённо пообщаться.

Разрешается помедитировать, особенно эффективным процесс будет вблизи водного источника. Так связь с Луной станет крепче.

Благоприятное время, чтобы обзавестись новыми полезными связями.

Повезёт с поиском работы, заключением делового партнёрства.

Рекомендуется уделить время родным и близким.

Займитесь уборкой в доме и встретьте новый цикл в чистоте, тогда и счастье поспешит в ваше жилище.

Чего нельзя делать в новолуние 17 июля 2023 года

Мистическое новолуние 17 июля — что нельзя делать? Фото © Shutterstock

Существует и ряд запретов, которые не следует нарушать, чтобы не разозлить Вселенную и не навлечь на себя беду. Категорически запрещено брать в долг, оформлять рассрочки и кредиты.

Нельзя говорить о плохом, наговаривать на людей. Растущая Луна любые слова (как положительные, так и отрицательные) увеличит в разы.

Как и в любое новолуние, 17 июля не следует начинать новые проекты, браться за какие-либо дела.

Не следует проводить операции, совершать косметологические процедуры, начинать лечение, связанное с женским здоровьем, делать ЭКО.

Празднование любых торжеств, выпавших на 17 июля, лучше всего перенести. Так как риск конфликтов и ссор очень велик.

Не следует переживать о плохом, думать в негативном ключе.

Нельзя переедать, есть жареное, острое, копчёное.

Все дела в огороде, кроме полива растений, лучше отложить.