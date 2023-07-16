Нумерология: Какие цифры в дате рождения выдадут любителя сходить налево

По словам эксперта, есть такие цифры в матрице судьбы. Именно они выдают ходока. Но отмечает, что нужно также смотреть, в каком секторе эти цифры стоят. Как правило, есть определённые зоны риска, например, у людей, которые родились 15-го числа.

Люди, которые родились 15-го числа, это аркан искушения — деньги и секс. В Таро такая карта называется Дьявол Элена Гамаюн Нумеролог

Охарактеризовать родившихся в это число людей просто: они очень наполнены сексуальной энергией, даже переполнены ею. Любят вкусно поесть, секс во всех его проявлениях. "Если идёт эта цифра, то у человека могут быть различные желания — пойти на свингер-пати, воплотить какие-то сексуальные игры. Или попробовать жёсткие ролевые игры и те же БДСМ. То есть это могут быть отклонения уже", — поясняет нумеролог.

Если 15-й аркан в плюсе, то человеку, который родился 15-го числа, чтобы не было измен, нужно искать очень активного сексуального партнёра для семьи Элена Гамаюн Нумеролог

Как с помощью нумерологии вычислить изменщика. Фото © Shutterstock

Эксперт объясняет: если женщина родилась, например, 14-го или 9-го числа, то у неё менее активная сексуальная жизнь. И поэтому в паре будет дисгармония. Потому что рождённому 15-го числа мужчине интима от такой дамы будет не хватать. Ей секса не будет так часто хотеться, как ему.

"То же самое касается женщин, которые родились 15-го числа. Помимо того что они могут изменять, таким особам нельзя пить алкоголь, употреблять наркотические средства. Никому нельзя, но им особенно — легко попадут в зависимость. Поэтому лучше не поддаваться различным искушениям".

Как плюс, такие люди могут быть очень богатыми, успешными, иметь крупные большие бизнесы. "Опять же почему? Потому что у них много сексуальной энергии", — объясняет Элена Гамаюн. Такая энергия очень ценная, её можно перевести на бизнес, любовь, творчество. Она как такой базовый запас.

Поэтому люди 15-го аркана, кто родился 15-го числа, это очень яркие, харизматичные, заметные личности. Они очень сексуально привлекательны для других партнёров. И поэтому на пути выпадает много искушений Элена Гамаюн Нумеролог

К таким мужчинам тянется много дам, к женщинам — много кавалеров. Поэтому, как говорит нумеролог, если дата дня рождения у вас 15-е число, вы прекрасный человек, с большим запасом сил и энергии, вы также очень харизматичный и яркий. А если нет, то матрица в минусе. Значит, рядом энергетический вампир или неправильный партнёр.

Как расшифровать значение даты дня рождения с помощью нумерологии. Фото © Shutterstock

Ещё нумеролог Элена Гамаюн отмечает людей, родившихся 1, 3, 4, 6, 7, 11 и 21-го числа любого месяца. "Практически во всех лидерские коды. Такие люди, как правило, должны быть очень сексуально активны. Но не настолько, насколько родившиеся 15-го числа". Люди с датой рождения 30-го числа, 31-го и 25-го тоже подходят, потому что в сумме их цифры будут означать 3, 4 и 7.

Все эти люди обладают мощным запасом энергии и лидерскими качествами, очень харизматичны. А некоторые ещё наделены магическими способностями, неким таким притяжением, влияющим с их стороны на противоположный пол Элена Гамаюн Нумеролог