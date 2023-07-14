Преследующие беды и несчастья: 6 верных признаков родового проклятия на человеке

Если на протяжении нескольких поколений в семье появляются то одни, то другие проблемы, пороки, беды, а жизнь похожа на сплошную чёрную полосу, то, возможно, причины кроются глубже, чем кажется. Вероятно, наложено так называемое родовое проклятие, которое мешает членам семейства обрести счастье и наладить жизнь. Вот несколько ярких признаков такого страшного явления.

1. Родственники не могут сосуществовать в мире

В семьях с родовым проклятием часто бывают скандалы и конфликты. Фото © Freepik / drazenzigic

Некоторые семьи очень дружны: вместе отдыхают, встречаются на праздниках и ходят друг к другу в гости. В то время как другие живут точно кошка с собакой, испытывают лютую ненависть и ни о чём не могут договориться. Постоянные ссоры, иногда начинающиеся на пустом месте, а некоторые конфликты могут длиться годами. Родственники не уступают друг другу, не желают видеться и не прощают даже незначительные проступки. А иногда даже отказываются от семьи, говорят фразы вроде "Ты мне не брат/сын/отец" и тому подобное. Не могут поделить наследство, деньги. Причиной такого проклятия чаще всего являются свои же предки, которые из-за зависти или обиды пожелали родственнику несчастья. Или, что ещё хуже, прибегли к тёмной магии. Такой род не будет существовать долго и со временем выродится.

2. Склонность к саморазрушению: алкоголизм, наркомания, суициды

Как ещё определить, что над семьёй висит родовое проклятие? Присмотреться к биографиям родственников. Были ли несколько поколений подряд в семье люди, страдавшие алкоголизмом или наркоманией. Возможно, некоторые предки даже умерли от пьянства, неоднократно происходили суициды без веских причин. Это всё признаки того, что наведено проклятие на смерть кого-то из родственников или даже на весь род в целом.

3. В роду часто случаются несчастья с детьми

Несчастья с детьми — один из страшных признаков родового проклятия. Фото © Shutterstock

Говоря о родовом проклятии, стоит отметить нередкие случаи мертворождения, гибели детей в возрасте до трёх лет. Дети рождаются с тяжёлыми физическими заболеваниями, синдромом Дауна, умственно отсталые. А иногда не рождаются вовсе, и у некоторых родовых линий нет потомков. Могут умирать первенцы. Цель такого проклятия — истребить род, свести его на нет, не позволить приумножиться. На подобные вещи закрывать глаза не стоит, следует искать причины и бороться с ними.

4. Повторяющееся генетическое уродство

Генетическое уродство, из-за которого родственники страдают поколениями, — самый яркий признак наложенного проклятия. Физическое влияние чёрной магии отражается на человеке в последнюю очередь. Поэтому если даже тело начало подвергаться изменениям, то воздействие на род было чрезвычайно сильным и опасным.

5. Внезапная потеря всего нажитого

Частыми признаками родового проклятия являются резкая потеря имущества и бедность. Фото © Freepik

Если несколько поколений подряд в семье случаются внезапные потери имущества, то это один из признаков родового проклятия. То есть через какой-то определённый отрезок времени человек внезапно всего лишается. К примеру, уходит из семьи, заболевает и не может работать, разоряется, попадает в тюрьму. А начав добиваться всего с нуля и достигнув пусть и небольшого успеха, падает снова и оказывается не способен выплыть на берег.

6. Склонность к чёрной магии и кладбищенским атрибутам

Представители проклятого рода нередко, будучи людьми чувствительными, начинают тяготеть ко всему мрачному, магическому. Например, носят чёрные вещи, украшают себя аксессуарами специфического характера. Сами того не осознавая, они тянутся к причине своих бед и несчастий. Особенно часто это проявляется в подростковом возрасте, когда человек наиболее уязвим. Иногда таким образом у людей даже проявляются экстрасенсорные способности.