Рунический гороскоп: Какой для всех знаков зодиака окажется неделя с 17 по 23 июля

Гороскоп для знака зодиака Овен на неделю

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Овен: Ансуз, Феху и перевёрнутый Уруз. Эта комбинация предполагает наличие на неделе с 17 по 23 июля общение и развитие коммуникаций. Именно она поможет достигнуть цели, материальные блага и подарит возможность сформировать хорошую базу для ваших планов. Но также предупреждает о возможной нехватке сил и чрезмерных ожиданиях, говорит о потребности в чётком понимании и направлении своих действий.

Какой окажется неделя с 17 по 23 июля для знака зодиака Телец

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Телец: Ансуз, Соуло и перевёрнутый Перто. Для Тельца эта комбинация указывает на следующее. Например, как сильно будет влияние слов на жизнь, ведь информация может оказаться как положительной, так и опасной, что особенно важно в период времени с 17 по 23 июля. Ждёт большая активность, будьте готовы применить умения действовать и создавать новые грани, самореализоваться. Это сильно поможет в делах. Но вероятны неожиданности, поэтому для успеха понадобятся осмотрительность и осознанные действия.

Гороскоп для Близнецов на неделю с 17 по 23 июля 2023-го

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Близнецы: Эйваз, перевёрнутая Беркана и Соуло. Руна Эйваз представляет близнецов или двойственность, предполагая, что люди со знаком Близнецы могут испытывать контрастные или дуалистические влияния, а также противостояние их планам. Перевёрнутая Беркана подсказывает: не всё, что вам кажется важным, является таковым. Советует пересмотреть действия. А Соуло поможет преодолеть сложности и сконцентрировать усилия в нужном направлении.

Астрологический прогноз для знака зодиака Рак на июль

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак: Соуло, перевёрнутый Турисаз и Райдо. Рождённые под этим зодиаком на неделе с 17 по 23 июля могут испытывать чувство личного удовлетворения или счастья. Хотя и рискуют столкнуться с трудностями в поиске своего пути или с руководством на работе. Однако стремление Раков к идеалу поможет реализоваться и устранить препятствия, а не пытаться начинать то, к чему они не готовы. Пути открыты, пусть они и не так очевидны. Именно занятие правильным делом поможет раскрыться.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Лев

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Лев: перевёрнутый Эйваз, Ингуз и перевёрнутый Уруз. Эта комбинация указывает на то, что Львы на неделе с 17 по 23 июля могут столкнуться с вызовом, противостоянием. Однако ваша сила сейчас кроется в умении вдохновлять и вдохновляться, создавая плодородие во взаимодействии, находя варианты взаимодополнения. Бороться с недостатком сил или заблокированной энергией у вас получится через понимание своих сильных и слабых сторон.

Знак зодиака Дева — гороскоп на неделю с 17 по 23 июля

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Дева: Гебо, перевёрнутый Перто и Ингуз. Рождённые под зодиаком Девы могут заполучить отличных союзников или партнёрские отношения, что приведёт к достижению их целей. Но для начала придётся столкнуться с препятствиями или не в полном объёме реализованными планами, а также с необходимостью импровизации. Только отказавшись от шаблонов и пройдя этап внутреннего роста, ярко проявив свои внутренние силы и инстинкты, получится достичь успеха.

Рунический гороскоп для знака зодиака Весы на 17–23 июля 2023-го

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Весы: Ингуз, Феху и перевёрнутый Эйваз. Эта комбинация предполагает фазу активных и перспективных действий на неделе с 17 по 23 июля, возможность перехода на новый уровень. Откроется возможность накопления ресурсов и материальных активов, но есть и вероятность столкнуться с непростыми решениями. Раскрыться получится только путём отстаивания своих интересов и вступая в противостояние.

Знак зодиака Скорпион: астрологический прогноз на неделю 17–23 июля

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион: Иса, Тейваз и Вунье. У Скорпионов на неделе 17–23 июля всё не так однозначно. Люди могут испытывать периоды застоя, в которых сложно что-либо изменить. Но не думайте, что это пустая трата времени, это накопление знаний и умений, которые ждут своего часа. Неделя поможет научиться, как правильно использовать свои силы. Отказавшись от бесполезных дел, вы обнаружите большие перспективы на внутреннем пути. Также найдутся ответы на старые вопросы.

Какой окажется неделя с 17 по 23 июля 2023 года для знака зодиака Стрелец

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Стрелец: перевёрнутый Лагуз, Хагалаз и Гебо. Эта комбинация указывает на то, что Стрельцы на неделе с 17 по 23 июля могут столкнуться с проблемами, связанными с эмоциями или интуицией. Но также ждёт трансформирующий опыт, очищение своего пространства. В первую очередь следует обратить внимание на окружающих, влияющих на вашу жизнь, стараясь понять истинные мотивы действий. Таким образом, вы сумеете принять важные решения, а в случае необходимости — получить поддержку и внимание.

Астрологический прогноз для Козерога на неделю 17–23 июля

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Козерог: Дагаз, Ингуз и Перто. Козероги могут продуктивно завершить нужные дела и подвести итоги в определённых сферах, начать на неделе с 17 по 23 июля планировать будущее. Однако завершение может произойти и без их ведома. Тогда люди, рождённые под этим созвездием, начнут испытывать потребность в новых эмоциях и приключениях, желание изменить свою личную жизнь. Получат шанс для серьёзных преображений. Руна Петро поможет раскрыть давно ожидаемые, но ранее скрытые мечтания и мысли.

Знак зодиака Водолей: рунический гороскоп на неделю

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Водолей: перевёрнутые Кено, Йера и Ансуз. Эта комбинация рун предполагает, что люди-Водолеи на неделе с 17 по 23 июля могут столкнуться с проблемами в управлении своей жизнью. Будут неправильно оценивать происходящее, обращая свой взор не туда. Но их накопленные силы и знания способны взойти богатым урожаем, а приложенные силы окажутся не напрасными. Следует прислушаться к мудрому совету и постараться изучить ситуацию с другой стороны.

Какой окажется неделя с 17 по 23 июля для Рыб

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 июля для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock