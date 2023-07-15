Нейросеть показала, как выглядели бы герои фильмов Marvel, если бы их снимали в СССР

Все от мала до велика обожают фильмы киновселенной "Марвел", но интересно узнать, как бы они выглядели, если бы снимались в Советском Союзе. Благодаря нейросети Midjourney такая возможность у нас появилась. Искусственный интеллект примерил популярные образы на известных актёров СССР. И, думаем, вышло ничуть не хуже оригинала.

Виталий Соломин — Звёздный Лорд

Виталий Соломин, по версии Midjourney, сыграл бы Звёздного Лорда. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

"Советский доктор Ватсон" Виталий Соломин, по мнению нейросети Midjourney, отлично смотрелся бы в роли Звёздного Лорда. Яркие краски в костюме, взгляд, устремлённый в просторы Вселенной. А усы-то как хорошо смотрятся! Ну кому бы не захотелось увидеть такое воочию!

Георгий Вицин — Человек-паук

Советский Человек-паук Гергий Вицин, нарисованный нейросетью. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Добрый и немного наивный Георгий Вицин великолепно вписался в образ дружелюбного соседа — Человека-паука. Надев соответствующий костюм, рюкзак на плечи, судя по всему, с учебниками, Питер Паркер из Советов бросился наказывать преступников и устанавливать торжество справедливости. Конечно же, по крышам советских новостроек.

Юрий Никулин — Человек-муравей

Нейросеть Midjourney видит Юрия Никулина в роли Человека-муравья. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Роль Человека-муравья в советской версии фильма однозначно ушла бы Юрию Никулину, ведь создана была словно для него. Становиться то большим, то маленьким, добавив своему герою долю здорового юмора, у актёра однозначно вышло бы великолепно.

Александр Абдулов — Бэтмен

Александр Абдулов, по версии нейросети, стал бы отличным Бэтменом. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Ну кто бы справился лучше с ролью антигероя, рыцаря ночи, грозы Готэма, как не Александр Абдулов! Суровая внешность и одновременно доброе сердце, толкающее на защиту граждан любимого города, присущи были не только персонажу, но и самому актёру. Однозначно, вот он герой, которого мы заслужили.

Наталья Варлей — Чёрная Вдова

Нейросеть Midjourney нарисовала Наталью Варлей в образе Чёрной Вдовы. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Роль Чёрной Вдовы Midjourney отдала знаменитой "кавказской пленнице" Наталье Варлей. Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица отлично вписалась бы в образ и поразила зрителей своей грацией и пластикой. А как же ей идёт чёрный цвет!

Николай Караченцов — Халк

Николай Караченцов стал бы отличным Халком, по мнению нейросети. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

А вот зелёный монстр, разрушающий всё на своём пути, по версии нейросети, получился бы из Николая Караченцова. Тут решение неоднозначное. Вы только посмотрите на это милое добродушное лицо. Хотя актёрское мастерство способно творить на экране истинные чудеса. Кто знает, вдруг он бы вжился в роль лучше, чем кто-либо другой.

Леонид Куравлёв — Соколиный Глаз

Нейросеть нарисовала Леонида Куравлёва в образе Соколиного Глаза. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Леонид Куравлёв с суровым выражением лица и чем-то похожим на оружие за спиной всем своим видом показывает, что с ним шутки плохи и стреляет он без промаха. А потому роль Соколиного Глаза заслужил по праву. Глядя на некоторые его работы вроде "Афони" или "Ивана Васильевича, меняющего профессию", сложно представить столь брутальный образ. Но на картинке он вписался идеально.

Олег Янковский — Капитан Америка

Олег Янковский стал бы хорошим Капитаном Америкой, по мнению нейросети Midjourney. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Олег Янковский отыграл бы, бесспорно, хорошо. Вот только назвать его персонажа Капитаном Америкой можно с трудом. Да и красный цвет явно намекает, что перед нами скорее Капитан Советский Союз. К звезде лишь не хватает серпа с молотом.

Сергей Жигунов — Тор

Сергей Жигунов в роли Тора, по версии Midjourney. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

Из светловолосого Сергея Жигунова получился бы великолепный бог грома. Не совсем, конечно, ясно, почему на заднем плане у него стоит огромный манекен из супермаркета в красной накидке и поясе с оружием из "Звёздных войн", но сам актёр выглядит восхитительно.

Андрей Миронов — Железный Человек

Нейросеть Midjourney видит в роли Железного Человека Андрея Миронова. Фото © T.me / neyroset_vidit, © Midjourney

А вот роль Тони Старка отошла бы Андрею Миронову. Тут и не поспоришь: такой красавец смог бы поразить все девичьи сердца, даже если бы не был гением, миллиардером, плейбоем, филантропом. Немного потрёпанный костюм и разрушенные постройки за спиной — да, битва была нешуточной.