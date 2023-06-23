Идеальные бариста от нейросети: Своими лапками они творят чудеса

Белые рубашки, фартучки и отличное знание своего дела — Midjourney умеет создать картинку, которой хочется любоваться и любоваться. На этот раз она нарисовала котиков в необычном амплуа. Нейросеть представила их в виде бариста. Очаровательные пушистики в спецодежде засыпают кофе в мельницу, накладывают сахар и варят ароматный латте, раф или даже макиато.

Так выглядят котики-бариста в представлении нейросети Midjourney. Фото © T.me / Нейросеть видит, © Midjourney

Так нейросеть видит кота, если бы он работал бариста. Фото © T.me / Нейросеть видит, © Midjourney

В небольших количествах кофе довольно полезный напиток, он улучшает когнитивные способности и состояние сердечно-сосудистой системы. Вот только если бы в баре у вас под окнами начал работать такой очаровашка, вряд ли бы вы смогли отказать себе в искушении наведаться к нему разок-другой за день, а то и чаще. А вот это уже вредит здоровью. Правда, душевное состояние определённо стало бы лучше.

Как нейросеть Midjourney представляет кота-бариста? Фото © T.me / Нейросеть видит, © Midjourney

Кот-бариста от Midjourney. Фото © Telegram / Нейросеть видит

Существуют котокафе, где вот такие милашки доставляют удовольствие посетителям одним своим видом, так почему бы не сделать котокофейню? Хотя, признаться честно, пусть идея и забавная, однако весьма неоднозначная. Во-первых, в капучино наверняка бы нашлась пара волосков вашего бариста. Во-вторых, вряд ли бы вкус устроил клиентов, ведь сделать качественный американо с помощью лапок довольно сложно. Да и, скорее всего, невозможно вовсе. Хотя продолжаем надеяться.

Пушистый бариста авторства нейросети Midjourney. Фото © T.me / Нейросеть видит, © Midjourney

Коты-бариста от нейросети. Фото © T.me / Нейросеть видит, © Midjourney

Однако мало кого из пользователей Интернета волнует, как бы справлялись котики со своей работой. В Сети можно найти следующие комментарии: "Я б туда ходил и забирал одного бариста"; "Работают несмотря на то, что у них лапки😄"; "Тоже хочу быть котиком ❤️😍". И мы с ними согласны, на такие картинки надо просто смотреть и наслаждаться.