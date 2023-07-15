Норвегия, Россия или Вьетнам? Где живут девушки с самым сочным бюстом

О размере и форме женской груди говорить давно не модно. Но делать этого никто не запрещал, тем более что есть повод. Исследователи из Германии выяснили, в каких странах самый большой бюст. И эти результаты как минимум любопытны.

Где живут девушки с большой грудью? Фото © Unsplash / Marvin Meyer

Выводы делались на основе данных о размерах бюстгальтеров, которые носят в 80 странах. Но в мире используется как минимум шесть разных систем для обозначения этих размеров, поэтому за основу взяли американскую.

Рейтинг возглавили норвежки: у них чаще всего встречаются чашечки C и D (третий и четвёртый размеры). Следующие четыре строчки заняли Люксембург, Исландия, США и Британия — страны, где преобладает размер C. Россия попала в компанию к странам с чашечками B–C (второй и третий размеры). Замыкают список жительницы Вьетнама с бюстом AA (практически нулевой размер).

"Карта бюстов" — где искать девушек с большой грудью. Изображение © The Sun Graphics / Datawrapper

Помимо размера бюстгальтеров авторы доклада собрали данные о среднем индексе массы тела. Оказалось, чем он выше, тем больше средний размер груди у жительниц соответствующей страны.

"Большой бюст чаще встречается в странах, у жителей которых есть проблемы с лишним весом. Ведь женская грудь в значительной степени состоит из жировой ткани. И именно её объём в конечном счёте влияет на форму и размер груди", — пишут эксперты на worlddata.info.

Ещё один немаловажный фактор — климат. В жарких регионах планеты организм расходует энергию из жира гораздо активнее, чем в прохладных. Поэтому у жительниц этих стран грудь меньше, утверждают исследователи.

Исследования показали, где чаще всего на улицах встречаются девушки с большой и маленькой грудью. Фото © Unsplash / Larm Rmah

Эксперты также отмечают, что размер бюстгальтера не всегда совпадает с истинным размером груди. В развивающихся странах не все женщины имеют возможность подобрать себе подходящее бельё. В попытке сэкономить они часто отдают предпочтение маленьким размерам.

Кстати, недавно учёные нашли формулу идеальной груди. Для этого они проанализировали запросы пациенток клиник пластической хирургии.

3D-модель идеальной женской груди. Изображение © Aesthetic Characteristics of the Ideal Female Breast