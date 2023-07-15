Успеть за половину лета: 8 самых красивых мест для SUP-сёрфинга в России

В России есть 2,8 млн рек и почти столько же озёр. Успеть за лето прокатиться по всем на SUP-борде не получится, даже если очень захотеть. А ведь есть ещё моря и океаны. Чтобы вы не теряли ни минуты в муках выбора и активно провели вторую половину лета, редакция Life.ru делится самыми живописными локациями для SUP-сёрфинга в стране.

1. Владивосток

Во Владивостоке внимание SUP-сёрферов заслуживают три локации. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Будем двигаться с солнцем, то есть начнём с самых восточных регионов. Во Владивостоке внимание SUP-сёрферов заслуживают три локации. Первая — бухта Труда, которую также называют кладбищем кораблей. И индустриальный ландшафт этих мест такое название полностью оправдывает. Здесь можно кататься с любым уровнем подготовки, потому что ветра почти не бывает. Вторая локация — Басаргинский маяк с живописной территорией со скалами, валунами и камнями. Место также безопасно для SUP-бордистов, потому что корабли обходят мыс стороной. Стоит заглянуть и на остров Шкота в заливе Петра Великого. Здесь много гротов и пещер, дно идеально просматривается сквозь прозрачную воду, а местные птицы открыты к общению.

2. Байкал

Следующая остановка — самое большое пресное озеро в мире, которое расположено между Иркутской областью и Бурятией. Фото © Shutterstock

Следующая остановка — самое большое пресное озеро в мире, которое расположено между Иркутской областью и Бурятией. Байкал в дополнительном представлении не нуждается, поэтому просто представьте эту атмосферу: кристальной чистоты вода, невероятные природные виды, тихое и размеренное катание на SUP-сёрфе и закат. Лучшее место и время для диджитал-детокса. К примеру, в Бурятии средняя цена на посуточную аренду загородных объектов на сайте "Авито Недвижимость" составляет 1600 рублей, в Иркутской области — 5000 рублей.

3. Нижний Новгород

Места очень живописные, как и сам Нижний Новгород, который стоит на слиянии Оки и Волги. Фото © Shutterstock

В Нижегородской области есть очаровательный маршрут. Он идёт от озера Тосканка, с которым связана одна легенда с участием итальянцев, и Свято-Троицкого Островоезерского монастыря XVI века до озера Ключик через лесную реку Суринь. Места очень живописные, как и сам Нижний Новгород, который стоит на слиянии Оки и Волги. По левому притоку последней, реке Линде, проходит ещё один популярный SUP-маршрут. Большая часть извилистого русла реки пролегает среди лесов, а вода здесь прохладная и прозрачная благодаря бьющим из-под земли ключам. Есть и другие, менее известные направления для тех, кто в Нижнем уже не в первый раз: SUP в городе любят. Средняя цена загородных объектов в регионе составляет 6000 рублей в сутки.



4. Суздаль

В одном из самых известных городов Золотого кольца России вам нужно найти причал "Белый берег", откуда проложены два живописных маршрута для SUP-борда. Фото © Shutterstock

В одном из самых известных городов Золотого кольца России вам нужно найти причал "Белый берег", откуда проложены два живописных маршрута для SUP-борда. Первый — до музея деревянного зодчества, который проходит мимо центра города, основных достопримечательностей и церквей по реке Каменке. Второй вариант — в сторону Спасо-Евфимиева монастыря мимо Александровского и Покровского. Этот маршрут более тихий, для желающих уединиться с природой. Из центра Москвы доехать сюда на машине можно за пять часов, средняя стоимость аренды загородного жилья во Владимирской области на сервисе "Авито Недвижимость" составляет 5000 рублей в сутки.

5. Подмосковье

Для тех, кто не хочет уезжать куда-то далеко от столицы, в Подмосковье есть несколько классных вариантов. Фото © Shutterstock

Для тех, кто не хочет уезжать куда-то далеко от столицы, в Подмосковье есть несколько классных вариантов. Можно поехать покататься на SUP-борде на Сенежское озеро или Плещеево озеро, Дзержинский карьер, Клязьминское, Пироговское или Истринское водохранилище. Снять загородное жильё в Подмосковье можно в среднем за 8000 рублей в сутки. Вариант для самых ранних: перед вылазкой за город отправиться в Серебряный Бор и покататься по каналу имени Москвы с видом на Живописный мост.

6. Тула и Воронеж

Первой остановкой маршрута станут голубые озёра рядом с деревней Кондуки Тульской области. Фото © Shutterstock

Отправившись в SUP-тур на юг, можно совместить несколько красивых локаций. Первой остановкой маршрута станут голубые озёра рядом с деревней Кондуки Тульской области, которые сочетают в себе фантастические рукотворные марсианские пейзажи с изображениями природы Алтая. Следующую остановку можно сделать уже в Воронежской области, где есть необычное озеро Чёрное, величественный Дон и меловые горы. Здесь же и заночуем: посуточная аренда загородного жилья в регионе в среднем составляет всего 3000 рублей.

7. Тверская область

Селигер, пожалуй, главная природная достопримечательность Тверской области. Фото © Shutterstock

Селигер, пожалуй, главная природная достопримечательность Тверской области. Озеро окружено лесами и сетью небольших рек, которые позволяют разнообразить маршрут. Также здесь можно отправиться в SUP-поход вокруг острова Хачин, заплывая во внутренние озёра и наслаждаясь природой. Арендовать загородное жильё в Тверской области можно в среднем за 5000 рублей.

8. Карелия

Отправляемся на Ладожское озеро. Фото © Shutterstock

Отправляемся на Ладожское озеро. Для водных прогулок на бордах здесь идеально подходят небольшие скалистые острова — шхеры. Вместе с многочисленными протоками и проливами они образуют водный лабиринт со спокойным течением, что отлично подходит для SUP-сёрфинга и защищает от частых для большой воды штормов. А вековые сосновые леса и скалистые берега, олицетворяющие спокойствие и красоту, станут приятным бонусом к прозрачной и бодрящей воде этих мест. Стоимость посуточной аренды загородного жилья в Карелии составляет в среднем 6000 рублей, если искать на сайте "Авито Недвижимость".