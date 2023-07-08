Если не на море, то куда: 6 вариантов для незабываемого и нетипичного отпуска в России

Знакомые многим россиянам курорты Краснодарского края — далеко не единственные места с тёплым морем и хорошей погодой. Так что, планируя летний отпуск, обязательно присмотритесь к альтернативным направлениям для пляжного отдыха. Отправившись в любой из городов нашей подборки, вы поймаете двух зайцев сразу — восполните запас душевных и физических сил, а ещё сможете неплохо сэкономить.

Отдых в Новосибирске

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Мало кто ставит знак равенства между городами Сибири и приятным летним отпуском. Поэтому один из крупнейших городов страны — Новосибирск — крайне редко попадает в топы мест, куда людям советуют отправляться в поисках хорошей погоды. А зря: Обское море — так новосибирцы называют местное водохранилище — летом вполне пригодно для купания и может составить конкуренцию Чёрному. Кроме того, здесь есть множество достопримечательностей, посетить которые обязательно стоит хотя бы раз в жизни: огромный центральный парк с разными арт-объектами, аттракционами и вечерними мероприятиями; театр оперы и балета на 1,5 тысячи зрителей, похожий на древний храм; большая постоянная экспозиция железнодорожной техники под открытым небом и даже Музей мировой погребальной культуры, расположенный в здании новосибирского крематория. Вкупе с хорошей и приятной погодой летний Новосибирск — достойный конкурент популярным российским курортам.

Как доехать до Новосибирска

По данным "Яндекс Путешествий", добраться до Новосибирска из Москвы можно на самолёте, но можно воспользоваться и железнодорожным транспортом. Правда, так будет дольше и дороже. Добраться до пляжа из самого города всегда можно на рейсовом автобусе.

Какая погода в Новосибирске летом

Июльская погода в Новосибирске, по данным собственного прогноза "Яндекс Погоды", приятно удивит туристов: воздух в городе обычно прогревается до 25 градусов, а вода в Обском море — не меньше чем до 20 градусов. Ветра тут тоже не бывает: обычно не более 2,5 м/с и без порывов. Небо над городом ясное, так что ехать можно без зонта.

Почему летом нужно ехать в Пермь

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Культурная столица Урала не может похвастаться собственным морем, но пляжи, расположившиеся по течению реки Камы, подарят туристам не меньше удовольствия от летнего отдыха. Любителям долгих прогулок настоятельно рекомендуем посетить городскую эспланаду и Соборную площадь с Пермской художественной галереей. А большим фанатам культурной жизни стоит хотя бы раз посетить Завод Шпагина с его кинопоказами, экспозициями уличной культуры, гастрофестивалями и прочим. Исторические особняки в центре и вовсе практически на каждом шагу.

Как доехать до Перми

По данным "Яндекс Путешествий", долететь до Перми на самолёте из Москвы можно за минимальную цену в 7,7 тысячи рублей. Поезд обойдётся немного дороже — в 8,4 тысячи рублей минимум.

Какая погода в Перми

По данным собственного прогноза "Яндекс Погоды", лето в Перми, как правило, комфортное: средняя температура воздуха в июле колеблется в районе 25 градусов. Вода в реке прогревается до 20 градусов, а скорость ветра в городе не превышает 2,5 м/с. Серьёзных осадков тоже не ждите.

Путешествие во Владивосток — лучший вариант для летнего отпуска

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Для многих россиян это путешествие может оказаться самым дальним, ведь Владивосток — один из немногих крупных городов страны, расположенных на берегу Тихого океана. Но оно точно стоит того! Чего здесь только нет — и море, и сопки, и нерпы. Сам город может похвастаться огромным разнообразием соборов, смотровых площадок, музеев и просто красивых видов, но в нём не меньше и отличных мест для пляжного отдыха. На выбор туристов — пляж на острове Русский в бухте Ахлёстышева, бухты Воевода, Аякс, Парис, Чернышева, Пограничная, Старка на острове Попова и многие другие.

Как доехать до Владивостока

Поездка во Владивосток из-за его удалённости от Москвы станет одной из самых дорогих, но совершить её хотя бы раз точно стоит. Билет на самолёт обойдётся туристу от 25 тысяч рублей, а цены на поезд начинаются от 32,2 тысячи рублей — при этом стоит учесть, что ехать придётся почти неделю только в одну сторону.

Какая погода во Владивостоке

По данным собственного прогноза "Яндекс Погоды", летом в этом портовом городе температура воздуха не опускается ниже 25 градусов, а вода в Тихом океане прогревается в пределах 20 градусов: точное значение будет зависеть от конкретной бухты, в которой вы решите искупаться. Вместо ветра во Владивостоке — ласковый солёный океанский бриз с небольшими порывами и скоростью до 2,5 м/с. Заметных осадков в это время года на побережье нет.

Летний отпуск в Волгограде

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Та часть реки Волги, что проходит через Волгоград, настолько широка, что её вполне можно перепутать с морем, находясь на любом из городских пляжей. Но наиболее удобный, по признанию многих местных жителей, расположен за пределами города — в Волжском. Сам город интересен множеством исторических локаций, видами на одну из крупнейших рек в мире, а также жарким степным климатом — всё это однозначно стоит того, чтобы провести здесь хотя бы неделю из летнего отпуска. Поездка в Волгоград принесёт впечатлений не меньше, чем в Сочи или Краснодар, и уж точно окажется значительно дешевле.

Как доехать до Волгограда

Цены на билет на самолёт из Москвы в Волгоград и обратно начинаются от 6,3 тысячи рублей. Поезд обойдётся примерно в ту же сумму.

Какая погода в Волгограде

По данным собственного прогноза "Яндекс Погоды", воздух летом в Волгограде прогревается в среднем до 30 градусов, но в отдельные дни бывает и гораздо больше — обязательно берите с собой светлую одежду и головные уборы. По данным "Яндекс Погоды", температура воды в Волге в летние месяцы достигает 20 градусов, а ветер разгоняется не более чем до 2,5 м/с. Сильных осадков и облачной погоды тоже не ждите.

Путешествие мечты в Северную Осетию

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Отдых в Северной Осетии — отличный повод не только сэкономить на путешествии, но и познакомиться с совершенно уникальной природой, поплавать в тёплых озёрах Моздок, Майрамадаг или горячих источниках Бирагзанг и Кармадон, попробовать аутентичную кухню, увидеть местные водопады и вернуться домой полными новых впечатлений.

Как доехать до Северной Осетии

Путешествие в Северную Осетию — одно из самых простых и доступных в нашей подборке. Билет на самолёт в обе стороны от Москвы до Владикавказа обойдётся туристу от 11,8 тысячи рублей, а билет на поезд — от 10,6 тысячи рублей, но ехать придётся почти 36 часов.

Какая погода в Северной Осетии

Владикавказ, как и все его окрестности, точно не разочарует вас своей летней погодой. По данным "Яндекс Погоды", воздух летом здесь обычно прогревается до 25 градусов днём, а вода в местных водоёмах — до 20 градусов. За редким исключением сила ветра в регионе составляет в среднем 2,5 м/с без порывов. Осадки летом практически нонсенс.

Почему летом стоит отправиться в Оренбург

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Центр Оренбургской области отлично приспособлен для туристов, которые ищут именно отдыха у моря, но по тем или иным причинам решили поискать альтернативу привычным маршрутам. В округе города есть семь озёр с разной степенью солёности, так что есть из чего выбрать. Из интересного в Оренбурге есть пешеходный мост для перехода из Европы в Азию и обратно, национальная деревня, где воссозданы подворья десяти самых распространённых народов из живущих на территории области, Дом-музей первого космонавта в мире Юрия Гагарина и множество других достопримечательностей. Любителям спокойного отдыха рекомендуем местный курорт Соль-Илецк с лечебными озёрами.

Как доехать до Оренбурга

Билет на самолёт из Москвы до Оренбурга почти в два раза дороже поезда — 9,5 тысячи рублей в обе стороны. По железной дороге можно доехать от 5,4 тысячи рублей туда-обратно, но ехать придётся более суток: отправившись из Москвы в обед, до пункта назначения доедете только к десяти вечера следующего дня.

Какая погода в Оренбурге