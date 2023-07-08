Составлен список самых популярных у россиян смартфонов в 2023 году

Самым продаваемым в России смартфоном за первые шесть месяцев 2023 года оказался бюджетный Redmi 9A с размером памяти в 32 ГБ. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу "М.Видео – Эльдорадо".

В компании сообщили, что в количественном выражении в рядах самых востребованных у россиян оказались смартфоны Tecno Spark 8C, Xiaomi Redmi A1+, Xiaomi Redmi 10C и Xiaomi Redmi Note 10S. А вот в денежном выражении самыми продаваемыми стали iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14.

Также в первом полугодии увеличились штучные продажи смартфонов почти до 13 млн штук — это на 17% больше, чем за тот же период в 2022 году.

При этом средняя цена гаджета снизилась на 16% (и составляет примерно 21 тысячу рублей). А спрос на смартфоны за апрель – июнь в количественном выражении превысил прошлогодние показатели почти на 40%.